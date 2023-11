Marché gourmand au Domaine La Baderie Chançay, 16 décembre 2023, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

Au cœur du chai du vigneron Éric Gaucher, venez à la rencontre des producteurs passionnés à Chançay pour toujours vous proposer de délicieux produits du terroir pour le plaisir et pour vos repas de fêtes..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

La Baderie

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of winegrower Éric Gaucher’s cellar, come and meet the passionate producers of Chançay, always offering delicious local produce for your enjoyment and your festive meals.

En el corazón de la bodega del viticultor Éric Gaucher, venga a conocer a los apasionados productores de Chançay, siempre dispuestos a ofrecerle deliciosos productos locales para su disfrute y para sus comidas festivas.

Im Herzen des Weinkellers des Winzers Eric Gaucher treffen Sie in Chançay auf leidenschaftliche Produzenten, die Ihnen stets köstliche Produkte aus der Region zum Genuss und für Ihre Festtagsmahlzeiten anbieten.

