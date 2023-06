BACK HOME FESTIVAL La Baconnière, 16 juin 2023, La Baconnière.

La Baconnière,Mayenne

Le BACK HOME Festival revient les 16 et 17 juin 2023 pour sa 5ème édition !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

La Baconnière 53240 Mayenne Pays de la Loire



The BACK HOME Festival returns for its 5th edition on June 16 and 17, 2023!

El Festival BACK HOME regresa los días 16 y 17 de junio de 2023 en su 5ª edición

Das BACK HOME Festival kehrt am 16. und 17. Juni 2023 zu seiner fünften Ausgabe zurück!

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire