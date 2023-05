Eté Actif : Equitation Les écuries du lac Catégories d’évènement: Dordogne

La Bachellerie

Eté Actif : Equitation Les écuries du lac, 14 juillet 2023, La Bachellerie. Initiation à l’équitation pour un groupe de 9 enfants max/groupe. Tranches d’âge 3-6 ans et 7-14 ans..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 12:00:00. .

Les écuries du lac

La Bachellerie 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to horse riding for a group of max. 9 children/group. Age groups 3-6 years and 7-14 years. Introducción a la equitación para un grupo de un máximo de 9 niños/grupo. Grupos de edad de 3 a 6 años y de 7 a 14 años. Einführung in das Reiten für eine Gruppe von max. 9 Kindern/Gruppe. Altersgruppen 3-6 Jahre und 7-14 Jahre. Mise à jour le 2023-05-10 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Bachellerie Autres Lieu Les écuries du lac Adresse Les écuries du lac Ville La Bachellerie Departement Dordogne Lieu Ville Les écuries du lac La Bachellerie

La Bachellerie Les écuries du lac La Bachellerie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bachellerie/

Eté Actif : Equitation Les écuries du lac 2023-07-14 was last modified: by Eté Actif : Equitation Les écuries du lac Les écuries du lac 14 juillet 2023 Les écuries du lac La Bachellerie

La Bachellerie Dordogne