La BA du mois : « Venez commencer l’année en offrant votre plus beau cadeau : la vie ! »

L’année 2021 a démontré une fois de plus l’esprit de solidarité des Français et notamment leur engagement pour le don de sang, au moment où les réserves de produits sanguins s’amenuisaient en raison de la crise sanitaire. En 2022, l’EFS rappelle ainsi que le don de sang est un acte citoyen à inclure dans ses habitudes de vie. **Collectes** : * Du **25 au 28 janvier**, de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h * Le samedi **29 janvier** de 9h à 13h30 Maison du don Albi, 8 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. L’Établissement français du sang (EFS) invite à ajouter la solidarité dans sa liste des bonnes résolutions 2022, à l’occasion d’une grande collecte organisée du 25 au 29 janvier. Maison du Don 8 Ave. Maréchal de Lattre de Tassigny, 81000 Albi Albi Tarn

