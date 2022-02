La 91 de Gometz-le-Châtel > 24h RANDO Salle Barbara de Gometz-le-Châtel, 2 avril 2022, Gometz-le-Châtel.

_Organisée par RandoGom, avec le soutien du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne, et de ses partenaires, la 91 – 24h Rando revient pour sa seconde édition ! [Enfin courage et espoir font bon ménage… nous avions dû annuler cet événement en 2020 et 2021 face aux contraintes sanitaires]._ À la recherche d’un événement qui fait bouger la rando et va vous tenir en haleine pendant 24 h ? **La 91 de Gometz-le Châtel – 24h rando vous attend le week-end du 2 et 3 avril pour sa seconde édition.** _le samedi : on est parti…_ _et le dimanche : on remonte ses manches !_ Au programme, accrochez vous, il va y avoir du sport : > Samedi & Dimanche : 91 km en 24h maximum, en rando libre ou accompagnée. > Dimanche : 50 km en rando libre ou accompagnée. Et un 25 km en marche d’endurance Audax (allure de 6 km/h), avec notre capitaine de route bien sûr ! Si vous préférez des escapades un peu plus courtes : 9,1 km pour une petite randonnée du matin au départ de 9h ! 19 km à 9h30 pour une rando à la journée (prévoyez votre pique-nique). 12 km pour la rando de l’après-midi, rendez-vous fixé à 13h30. _* Informations pratiques :_ _Pour les 91 et 50 km des points de restauration seront prévus._ _Tarifs :_ _91 km : 12€ licencié FFRP / 14€ non licencié_ _50 km : 10€ licencié FFRP / 12€ non licencié_ _25 km Audax : 5€_ _19, 12 ou 9,1 km (randos accompagnées) :_ _3€ licencié FFRP / 5€ non licencié_ _Inscriptions et paiements en ligne obligatoires._ _Pas de possibilité de paiement sur place._ _Rendez-vous : le samedi et le dimanche à la Salle Barbara – rue du Fromenteau – Gometz-le-Châtel_ _Accès : Gare Orsay-Ville – Bus 39-07 arrêt St Nicolas._ _Parkings et stationnements gratuits._

Salle Barbara de Gometz-le-Châtel Rue du fromentau, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel Essonne



