La 7ème nuit des Maths

Mareaux-aux-Prés, le samedi 3 juillet à 16:00

La 7ème nuit de maths sera faite de spectacles, de conférences, d’ateliers. Bref, d’insolite ! En première partie, le Rubik’s cube show, avec de la magie et des champions de niveau mondial; suivi « des mots, des maths, de l’insolite » : une improvisation sur les mots du public avec Bertrand Hauchecorne et Jean-Christophe puis de « Magie et nombres » avec Eric Roche La deuxième partie du spectacle n’est rien moins qu’une « Jubilation amoureuse « avec André Deledicq, inventeur du Kangourou et co-auteur du récent « Dictionnaire Amoureux des Mathématiques » pour finir avec « Will & Walt », les preneurs de têtes (mentalisme, humour, …). Stand de livres, , Rubik’s cube, dédicaces, impression 3D, … Restauration possible au restaurant « Le Marmiton » (réservez au 02 38 76 45 90) ou sur place

Voir http://www.nuitdesmaths.org/edition-2021/

Une nuit des maths pas comme les autres

Mareaux-aux-Prés Rue du Stade, Mareau-aux-pres



