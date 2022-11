La 7ème édition du Festival des Métiers d’Art Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lanildut

La 7ème édition du Festival des Métiers d’Art Lanildut, 3 décembre 2022, Lanildut. La 7ème édition du Festival des Métiers d’Art

Atelier Le Verre Opaline Château de Kergroadez Lanildut Finistère Château de Kergroadez Atelier Le Verre Opaline

2022-12-03 – 2022-12-04

Château de Kergroadez Atelier Le Verre Opaline

Lanildut

Finistère Lanildut Dans le cadre prestigieux des salles du château, organisé par l’association Les Ateliers d’Art au Château, une trentaine de professionnels des métiers d’Art présentent leurs dernières créations.

Une occasion unique de profiter d’un lieu prestigieux pour y découvrir des créations exceptionnelles.

À la nuit tombante l’éclairage aux chandelles du château et les feux dans les cheminées rajouteront un peu de magie à ce salon de Noël. lesateliersartauchateau@gmail.com +33 6 25 73 48 75 http://www.leverreopaline.com/ Château de Kergroadez Atelier Le Verre Opaline Lanildut

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanildut Autres Lieu Lanildut Adresse Lanildut Finistère Château de Kergroadez Atelier Le Verre Opaline Ville Lanildut lieuville Château de Kergroadez Atelier Le Verre Opaline Lanildut Departement Finistère

Lanildut Lanildut Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanildut/

La 7ème édition du Festival des Métiers d’Art Lanildut 2022-12-03 was last modified: by La 7ème édition du Festival des Métiers d’Art Lanildut Lanildut 3 décembre 2022 Atelier Le Verre Opaline Château de Kergroadez Lanildut Finistère finistère Lanildut

Lanildut Finistère