2022-06-26 – 2022-06-26 A vos agendas ! La 7 Vallées Race revient le 26 juin 2022 pour un événement 100% Nature, 100% Fun et 100% Trail. Pour cette deuxième édition en 2022, les parcours ont été entièrement revus pour votre plus grand plaisir.

4 courses seront au programme :

– 10km / 174 D+

– 15km / 312 D+

– 21km / 446 D+

– 32km / 694 D+

De plus, nos parcours sont conçus au cœur de la nature avec 90% de chemins / sentiers. A noter également des nouveautés :

– De nouvelles récompenses pour l’ensemble des participants (médailles finisher et cadeau aux participants),

– Un petit déjeuner pour tous le matin,

– De nouveaux ravitaillements en course,

