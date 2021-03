Le Bourg-d'Oisans Le Bourg-d'Oisans Isère, Le Bourg-d'Oisans La 7° édition Rencontres Montagnes et Sciences se réinvente! Le Bourg-d'Oisans Catégories d’évènement: Isère

La 7° édition Rencontres Montagnes et Sciences se réinvente!, 13 mars 2021-13 mars 2021, Le Bourg-d'Oisans.

Le Bourg-d’Oisans Isère Le Bourg-d’Oisans Soirée spéciale sur Télégrenoble avec une programmation inédite de 5 films d’aventures scientifiques tournés aux 4 coins du monde! oisans@ecrins-parcnational.fr +33 4 76 80 00 51 Soirée spéciale sur Télégrenoble avec une programmation inédite de 5 films d’aventures scientifiques tournés aux 4 coins du monde!

