Brest Finistère C’est parce que nous croyons aux possibilités émancipatrices du théâtre

que nous, collectif “La Roulotte”, sommes heureux de vous présenter la

6ème édition des Théâtrales de la Roulotte. Le collectif “La Roulotte”, secteur culturel du Patronage Laïque du Pilier

Rouge, revendique son statut d’éducation populaire par la promotion du

théâtre comme outil de compréhension du monde qui nous entoure. Cette 6ème édition vous propose de découvrir ou redécouvrir des

créations théâtrales, des pauses musicales, des textes en cours

d’écriture, mais aussi des formes éphémères. En gardant son esprit de famille et sa convivialité, le festival sort, pour la

première fois, de ses murs habituels, avec la programmation du

spectacle “ça décoiffe” le samedi matin au cœur du micro quartier du

Petit-Paris. Saisissons nous de ces espaces de culture, d’évasion et de

