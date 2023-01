La 6000D – La Course des Géants Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Catégories d’Évènement: Aime-la-Plagne

Savoie

La 6000D – La Course des Géants Aime-la-Plagne, 28 juillet 2023, Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne. La 6000D – La Course des Géants Aime Aime-la-Plagne Savoie

2023-07-28 – 2023-07-30 Aime-la-Plagne

Savoie Aime-la-Plagne Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D reste un défi pour la plupart des Traileurs. Ce n’est pas rien que de monter des pommiers au Glacier!

La 6000D édition 2022, 32 années de plaisir… du jeudi 28 au samedi 30 juillet 2022. +33 4 79 09 20 15 https://www.la6000d.com/ Aime-la-Plagne

dernière mise à jour : 2022-08-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Aime-la-Plagne, Savoie Autres Lieu Aime-la-Plagne Adresse Aime Aime-la-Plagne Savoie Ville Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne lieuville Aime-la-Plagne Departement Savoie

Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aime-la-plagne-aime-la-plagne/

La 6000D – La Course des Géants Aime-la-Plagne 2023-07-28 was last modified: by La 6000D – La Course des Géants Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne 28 juillet 2023 Aime Aime-la-Plagne Savoie Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne, Savoie Savoie

Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Savoie