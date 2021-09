La 5’N se met à table à la Palombe Gourmande Lascazères, 14 octobre 2021, Lascazères.

La 5’N se met à table à la Palombe Gourmande 2021-10-14 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-14 La Palombe Gourmande LASCAZERES

Lascazères Hautes-Pyrénées Lascazères

PROGRAMME COMPLET DE LA 5’N SE MET A TABLE – Fascinant week-end Vignobles et Découvertes, du 14 au 17 octobre.

Jeudi 14 octobre

10h : Partez à la découverte des vins bios de Plaimont.

Visite du vignoble bio AOC Saint Mont et dégustation commentée de vins bios à la cabane des vignes de Sylvie.

Sylvie, une vigneronne en agriculture biologique, vous ouvrira ses portes pour vous faire partager sa passion et ses engagements dans des pratiques soucieuses du bien-être des personnes et de l’environnement.

Vous découvrirez son travail en plein coeur des vignes, pour terminer par une dégustation de 5 cuvées issues du travail de vignerons coopérateurs engagés dans cette démarche collective.

Tarif : 10€

Durée : 2h

Lieu de visite : Cabane des vignes de Sylvie à Beaumarchès

15h : Dégustation à la barrique au Château de Sabazan et dégustation

Venez admirer un vignoble emblématique de l’AOC Saint Mont : Le Château de Sabazan, travaillé avec soin par les vignerons de Plaimont depuis 1987.

Après la visite du vignoble et du cuvier, une expérience unique vous attendra dans le chai à barriques : une dégustation à la barrique du millésime en cours d’élevage, qui vous permettra de mieux comprendre l’influence de l’élevage en barrique. La visite se terminera par une dégustation verticale de Château Sabazan 1988-1996-2016.

Tarif : 20€,

Durée : 2h,

Rendez-vous : Boutique de la cave d’Aignan

Réservation obligatoire.

19h : La 5’N se met à table à la Palombe Gourmande

Vendredi 15 octobre

10h : Atelier assemblage « créer sa propre cuvée AOC Saint Mont »

L’assemblage est une étape importante dans l’élaboration d’une cuvée. C’est grâce à l’alliance subtile de vins issus de cépages locaux, de terroirs variés, et de leur expertise que nos œnologues vont créer un vin équilibré, avec un profil aromatique recherché.

Après un passage au chai pour parler de l’élaboration d’un vin, votre guide vous initiera aux caractéristiques des vins AOC Saint Mont, avec une dégustation de mono-cépages.

Devenez ensuite un apprenti œnologue en créant vous-même votre propre assemblage et repartez avec votre bouteille !

Tarif : 45€

Durée : 2h30,

Rendez-vous : Boutique de la cave de Saint-Mont,

Réservation obligatoire.

16h30 : Atelier vins et fromages autour des Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

Vin puissant, vin léger, vin sec, vin doux… Quel fromage pour ce vin ?

Un mariage réussi est la garantie d’un moment gourmand inoubliable.

Après une initiation à la dégustation et une découverte de nos appellations, vous aurez toutes les clefs en main pour apprécier l’association de 3 grands vins à 3 fromages sélectionnés.

Tarif : 25 euros,

Durée : 1h30,

Rendez-vous : Boutique de la cave de Saint-Mont,

Réservation obligatoire.

19h : La 5’N se met à table au MonastÈre de Saint-Mont

Au cœur du vignoble de Saint Mont et du Piémont Pyrénéen, « La Petite Table » incarne l’interprétation d’une cuisine dans le goût et la simplicité.

Le chef Jean Paul Tossens propose une expérience gastronomique à base des plus beaux produits régionaux et d’ailleurs, en revisitant les grands classiques de la tradition française.

L’établissement est entouré par 7 hectares de vignes composées essentiellement de Tannat plantée sur un terroir très calcaire et choyés par les vignerons de Plaimont Producteurs.

Elles servent à l’élaboration d’une des cuvées les plus emblématiques de l’appellation Saint-Mont.

Vous pourrez déguster une impressionnant collection de vins de l’AOC Saint Mont ou de vignerons rigoureusement sélectionnés ainsi que de grands armagnacs.

Tarif : non communiqués.

Réservations obligatoires par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire.

Samedi 16 octobre

9h : MADI’RANDO

Rendez-vous à 9h devant le château de Viella, Christine et Valérie vous accompagnent au cœur de de l’appellation Madiran Pacherenc Vic-Bilh pour une balade de 10 km à travers les vignes.

Cette randonnée vous fera découvrir des coteaux verdoyants, la richesse du vignoble Madiranais ainsi qu’une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées !

A votre retour vous pourrez visiter ou vous restaurer au château de Viella.

Tarif : gratuit

Distance : 10 km

Inscriptions conseillées : 05 62 08 26 60

Pass sanitaire obligatoire

10h : Vins et Armagnacs au Château de Cassaigne

Venez admirer un vignoble emblématique de l’IGP Côtes-de-Gascogne : Le Château de Cassaigne, ancienne résidence des évêques de Condom.

La visite débutera par une promenade au vignoble pour connaître les terroirs et les cépages locaux comme le Manseng Noir et le Colombard. S’en suivra la découverte du chai de vieillissement des Armagnacs dans l’enceinte du Château. Pour terminer, une expérience unique vous attendra dans l’ancienne cuisine du XVIème siècle : une dégustation commentée de 4 vins et 2 Armagnacs du Château de Cassaigne.

Tarif : 20 euros,

Durée : 2h,

Réservation obligatoire.

12h30 : La 5’N se met à table au Château de Viella

La famille Bortolussi vous invite à savourer le vin de l’AOC Madiran avec des mets en toute simplicité concocter par l’entreprise locale Happy Saveurs. C’est une formule buffet qui vous est proposée, avec la dégustation des vins du domaine dans la salle du château.

Tarif : 30€

Réservation obligatoire

Pass sanitaire demandé.

15h30 : Escape Game dans les chais à Barriques à Crouseilles

Votre mission : trouver la première bouteille, celle qui renferme les secrets des moines de Madiran.

Elle est peut-être dissimulée dans les chais… Les chercheurs de trésors creusent depuis des années sans rien trouver…

Le maître de chai de la cave aimerait que les chasseurs de trésor cessent de creuser dans la cour du château, il fait donc appel à toutes les bonnes volontés pour résoudre une fois pour toute ce mystère.

Mais alors que les meilleurs spécialistes sont appelés, il disparaît mystérieusement.

Que s’est-il passé ? Où est-il ? Il a bien laissé quelques indices mais on perd sa trace à l’entrée des chais.

A vous de le retrouver. Et si, au passage, vous pouviez éclaircir le mystère de l’héritage des moines de Madiran, vous rendriez un fier service à toute la région.

Tarif : 24€/personne

15h : Dégustation à la barrique au Château de Sabazan et dégustation

Venez admirer un vignoble emblématique de l’AOC Saint Mont : Le Château de Sabazan, travaillé avec soin par les vignerons de Plaimont depuis 1987.

Après la visite du vignoble et du cuvier, une expérience unique vous attendra dans le chai à barriques : une dégustation à la barrique du millésime en cours d’élevage, qui vous permettra de mieux comprendre l’influence de l’élevage en barrique. La visite se terminera par une dégustation verticale de Château Sabazan 1988-1996-2016.

Tarif : 20€,

Durée : 2h,

Rendez-vous : Boutique de la cave d’Aignan

Réservation obligatoire.

19h : La 5’N se met à table au Relais du Bastidou

Au Relais du Bastidou, la cuisine de René Thierry vous récite tout le répertoire gascon : foie gras de canard, confit, magret et autres croustades.

Les plats qui vous sont préparés sont issus de produits sélectionnés chez des producteurs qui respectent des conditions d’élevage, de culture ou de fabrication de haute qualité. Certains produits sont bio et quasiment tous viennent de productions locales. Leur premier fournisseur est leur premier voisin : viande et salaisons de Porc Noir, veau sous la mère…

Les vins Saint-Mont, Madiran, Pacherenc…, autres merveilles de la région, accompagneront avec délice les plats que vous aurez choisi : Noix de Saint Jacques rôties au jambon de porc noir gascon, terrine de foie gras à l’armagnac, civet de porc noir de Bigorre, croustade aux pommes et à l’armagnac…

Tarif : non communiqués.

Réservations obligatoires par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 17 octobre

10h : visite d’une vigne inscrite aux Monuments Historiques, témoin de la biodiversité d’il y a 200 ans

Partez à la découverte des secrets d’une parcelle de vignes préphylloxériques.

Cette parcelle a été protégée avec passion par les vignerons propriétaires depuis des générations. Inscrite aux Monuments Historiques depuis 2012, elle est le témoin de la biodiversité du Piémont Pyrénéen.

Dégustez en suivant 3 cuvées confidentielles liées au travail de recherches ampélographiques (science qui étudie la vigne et les cépages) de Plaimont.

Parmi celles-ci, vous aurez notamment la chance de déguster un vin rare issu de vignes préphylloxériques, qui constitue un véritable symbole du patrimoine génétique exceptionnel de l’AOC Saint Mont.

Tarif : 25 euros,

Durée : 2h,

Rendez-vous : Boutique de la cave de Saint-Mont,

Réservation obligatoire.

10h30 : Visite Guidée « Crouseilles Signature » au Château

Nous vous proposons une visite des installations de la Cave de Crouseilles, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmenons partager l’essentiel de notre histoire, de notre passion.

Sur réservation.

Tarif : 10€/ personne

Durée : 1h30

12h30 : La 5’N se met à table à la Ferme aux Buffles

Venez déguster nos produits locaux dans notre restaurant pouvant accueillir 20 personnes sur la terrasse panoramique. Vous pourrez notamment y goûter notre cuisine réalisée avec des produits gascons méticuleusement sélectionnés parmi nos chers voisins (le canard de la ferme Tomasella à Aignan, la charcuterie de la maison Matayron à Lasserade, le boeuf de la maison Beyrie à Castelnavet et bien d’autres encore).

Les vins régionaux Saint Mont ou IGP Côtes de Gascogne accompagneront vos plats avec délicatesse.

Tarif : non communiqués.

Réservations obligatoires par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire.

Le concept de la 5’N se met à table est de créer un menu unique pour l’évènement durant lequel le chef restaurateur, ses vignerons et des producteurs créent des accords mets-vins pour offrir aux visiteurs des saveurs des produits du terroir Coeur Sud-Ouest.

A partir de 19h : repas à la Palombe Gourmande

Dans un cadre raffiné, accueillis par une équipe jeune, souriante et très attentive à tous vos désirs, vous dégusterez une cuisine savoureuse et pleine d’audace préparée par un jeune chef qui ne travaille que des produits locaux.

A l’occasion de ce Fascinant week-end Vignobles et Découvertes La Palombe Gourmande vous proposera une alliance mets avec les AOC Madiran/Pacherenc & Côtes de Gascogne/Floc/Armagnac.

Tarif : non communiqués. Réservations obligatoires par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-14 par