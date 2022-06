La 5ème Saison – Spectacle « Welcome » et repas Plaine-d’Argenson Plaine-d'Argenson Catégories d’évènement: 79360

Plaine-d'Argenson

La 5ème Saison – Spectacle « Welcome » et repas Plaine-d’Argenson, 10 juin 2022, Plaine-d'Argenson. La 5ème Saison – Spectacle « Welcome » et repas Parc de Prissé-la-Charrière D650 Plaine-d’Argenson

2022-06-10 – 2022-06-10 Parc de Prissé-la-Charrière D650

Plaine-d'Argenson 79360
EUR 15

La 5ème Saison, le festival intercommunal de spectacles vivants organisé sur le territoire de Niort Agglo. Plaine d'Argenson accueille la compagnie « Welcome » le 10 Juin 2022 à 19h30 au parc de Prissé-la-Charrière. La commune organise également un repas (poulet basquaise/tarte aux pommes) à 21h (sur réservation après de la mairie avant le 3 Juin)

+33 5 49 09 72 37

Parc de Prissé-la-Charrière D650 Plaine-d’Argenson

Plaine-d'Argenson 79360