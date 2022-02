La 5ème édition de la e-Logistique Convention Lyon, 1 avril 2022, Lyon.

Lyon, le vendredi 1 avril à 14:00

L’innovation logistique pour réduire l’empreinte carbone du e-commerce ———————————————————————- ITINSELL vous invite à l’inauguration de la 5ème édition de la E-Logisitics Convention. Venez partager lors de cet évènement les bonnes pratiques autour des métiers de la logistique, du transport et du e-commerce. Cette année la convention est dédiée à « L’innovation logistique pour réduire l’empreinte carbone du e-commerce ». Programme ——— **14:00** Accueil des participants (Grands groupes du retail, 3PL, Prestataires de services, presse, Représentants de la French Tech, Institutionnels) **14:30 — 17:30** Ateliers participatifs – Focus sur la répartition des émission de CO2 sur la planète. – Mieux comprendre l’importance d’afficher les émissions de CO2. – Le vide dans les emballages, impact sur l’empreinte carbone, exemples et démonstrations. – Les attentes du marché pour une e-logistique plus éco-responsable. **18:00 — 18:30** Cocktail L’occasion de se rencontrer et d’entamer de nouvelles collaborations. **18:30 — 19:30** Prime time TV show – Néo 26 Broadcast Place aux innovations – Le défi du 21ème siècle – E-commerce : Innover pour l’environnement Témoignages et interviews « tonique » d’entrepreneurs – Réalisation et animation par Franck Journo – Néo 26. **20h00 — 22h00** Soirée networking et cocktail En savoir plus sur la convention : [[https://elogisticsconvention.com/](https://elogisticsconvention.com/)](https://elogisticsconvention.com/)

Sur inscription

Venez partager les bonnes pratiques autour des métiers de la logistique, du transport et du e-commerce.

Lyon 61 rue Sully Lyon Les Brotteaux Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T22:00:00