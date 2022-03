La 5ème dict(h)ée pour tous -+ 14ans Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné La 5ème Dict(h)ée pour tous -+ 14 ans dimanche 6 mars à 15h à la salle des fêtes de Thorigné. Ouverture de la salle à 14h30.

Pas de ramassage de copies, pas de note, correction collective. Un zeste de remue-méninges, des explications, quelques petits gâteaux, pas de prise de tête. C’est gratuit, mais emmenez vos stylos.

