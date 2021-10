Versailles Carré à la farine Versailles, Yvelines La 5ème Biennale Versaillaise Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La 5ème Biennale Versaillaise

du lundi 17 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

du lundi 17 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Carré à la farine

La Biennale Versaillaise, salon d’art contemporain, a pour but la promotion des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Cette 5ème édition présente les oeuvres d’artistes français, brésiliens, belges et luxembourgeois. [www.biennale-versaillaise.fr](https://biennale-versaillaise.fr/) [www.facebook.com/biennaleversaillaise](https://www.facebook.com/biennaleversaillaise)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

La 5ème Biennale Versaillaise : salon d'art contemporain 
Carré à la farine 
70bis Rue de la Paroisse, 78000 Versailles

Dates et horaires :

2022-01-17T11:00:00 2022-01-17T18:00:00;2022-01-18T11:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T11:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T18:00:00

