La 5e Chat Valentin “finichatge”

La 5e Chat Valentin “finichatge”, 15 mai 2022, . La 5e Chat Valentin “finichatge”

2022-05-15 – 2022-05-15 La 5e Chat Valentin fêtera son “finichatge” le dimanche 15 mai, à partir de 14 h, avec les chatomanciennes qui reviennent, autour d’Hélène de Chatonville, la “chatmissaire” de l’exposition.

Elles tireront, pour le bonheur des participants, des cartes du tarot et des oracles des chats.

L’album-souvenir des 5 ans de la Chat Valentin sera présenté. Il rassemble les œuvres de la vingtaine d’artistes ayant créé spécialement des “félineries” pour cet événement. La 5e Chat Valentin fêtera son “finichatge” le dimanche 15 mai, à partir de 14 h, avec les chatomanciennes qui reviennent, autour d’Hélène de Chatonville, la “chatmissaire” de l’exposition.

