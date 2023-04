Visite de la houblonnière et du potager permacole La 5 d’Angy Lézinnes Catégories d’évènement: Lézinnes

Visite de la houblonnière et du potager permacole La 5 d’Angy, 4 juin 2023, Lézinnes. Visite de la houblonnière et du potager permacole Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 La 5 d’Angy Entrée libre Venez visiter la houblonnière et le jardin potager permacole, en profitant d’une dégustation de produits de leur production. La 5 d’Angy 5 rue Saint Servais Angy Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Bruno Quantin

Détails Catégories d’évènement: Lézinnes, Yonne Autres Lieu La 5 d'Angy Adresse 5 rue Saint Servais Angy Ville Lézinnes Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville La 5 d'Angy Lézinnes

