Cruseilles Cruseilles 74350, CRUSEILLES La 4S du Salève Cruseilles Cruseilles Catégories d’évènement: 74350

CRUSEILLES

La 4S du Salève Cruseilles, 29 août 2021, Cruseilles. La 4S du Salève 2021-08-29 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-29 15:00:00 15:00:00 Complexe sportif des Ebeaux 126 Avenue des Ebeaux

Cruseilles 74350 Cruseilles Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes EUR La « 4S du Salève », c’est : une randonnée en Vélo de route dans le Salève, possibilité de monter 1, 2, 3 ou 4 fois le Salève par des trajets différents, découvrir de superbes paysages : le Mont-Blanc, les Alpes, le Jura, le Lac d’Annecy, le Lac Léman… info@coppandy.org +33 7 68 73 71 42 https://www.coppandy.org/4s_du_saleve dernière mise à jour : 2021-08-15 par Alter’Alpa Tourisme Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 74350, CRUSEILLES Autres Lieu Cruseilles Adresse Complexe sportif des Ebeaux 126 Avenue des Ebeaux Ville Cruseilles lieuville 46.03288#6.10413