Brioude Brioude Brioude, Haute-Loire » la 48h » Week-end de création de court-métrages en équipe Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

» la 48h » Week-end de création de court-métrages en équipe Brioude, 17 décembre 2021, Brioude. » la 48h » Week-end de création de court-métrages en équipe Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude

2021-12-17 – 2021-12-19 Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige

Brioude Haute-Loire Brioude Pour la fin 2021 le collectif « Excusez-moi de vous dégenrer ! » continue de proposer des évènements culturels autour des questions de genre. Avec notamment un weekend dédié au court métrage amateur à Saint Privat du Dragon. cafelecturebrioude@gmail.com +33 6 46 78 64 08 https://excusezmoidevousdegenrer.wordpress.com/la48h/ Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Ville Brioude lieuville Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude