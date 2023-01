LA 3ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE FRANCE À ANGERS ET LAVAL Laval Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Laval EUR 3.5 12 L’Équipe de France féminine remet son titre en jeu. Victorieuses du Tournoi de France en 2020 et 2022, les Bleues vont participer à la troisième édition, organisée par la Fédération Française de Football du lundi 13 au mardi 21 février 2023 en Ligue des Pays de la Loire. Il s’agira du premier rendez-vous international de 2023 pour l’Équipe de France féminine, cinq mois avant la Coupe du monde de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain (du 20 juillet au 20 août). Le calendrier :

· Mercredi 15 février : France – Danemark

· Samedi 18 février : Danemark – Norvège

· Mardi 21 février : Danemark – Uruguay INFOS PRATIQUES :

· Lieu : STADE FRANCIS LE BASSER

· La troisième édition du Tournoi de France féminin se déroulera du lundi 13 au mardi 21 février prochains au stade Raymond-Kopa d’Angers et au stade Francis-Le-Basser de Laval. Laval

