La 3e voix : le nouveau podcast du MRAP www.mrap.fr, 21 mars 2022, Paris.

La 3e voix : le nouveau podcast du MRAP

du lundi 21 mars au lundi 4 avril à www.mrap.fr

Accueilli.es au sein du MRAP pendant une semaine, douze collégien.nes francilien.nes de 3e ont créé un podcast sur des sujets qui les touchent. Après avoir réfléchi à leur public-cible et à la forme du podcast, ces collégien.nes ont mené des recherches sur des thématiques choisies et les ont intégrées à leur débat. Les trois épisodes que nous vous proposons sont le fruit de cet incroyable investissement. Dès le 21 mars 2022, nous diffuserons un épisode par semaine sur le site officiel du MRAP ([www.mrap.fr](http://www.mrap.fr)). Et voici un avant-goût des thématiques abordées : – 21 mars : animés japonais et représentation de la blanchité – 28 mars : familles métissées et réactions du monde extérieur – 4 avril : diversité dans les séries télé américaines

Sur le site internet du MRAP : www.mrap.fr

Des collégien.nes de 3e prennent la parole et débattent autour d’une thématique qui les passionne

www.mrap.fr 75010 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T12:00:00 2022-03-21T13:00:00;2022-03-28T12:00:00 2022-03-28T13:00:00;2022-04-04T12:00:00 2022-04-04T13:00:00