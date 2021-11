Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime La 3e séance du cycle « Ciné-débats » : MISS Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux La 3e séance du cycle « Ciné-débats » proposé par le Festival Permanent aura lieu le : Mardi 14 décembre 2021 à 19h45 à l’Espace de Forges Diffusion du film de Ruben Alvez : « MISS » Tarif unique : 2€50

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

