La 35e édition du festival de Bouche à Oreille Parthenay, 27 juillet 2022, Parthenay.

La 35e édition du festival de Bouche à Oreille Boulevard de la Meilleraye Berges du Thouet Parthenay

2022-07-27 – 2022-07-31 Boulevard de la Meilleraye Berges du Thouet

Parthenay Deux-Sèvres

Après plusieurs éditions de festival accueillies dans l’écrin du Jardin des Cordeliers, 2022 sonne son retour sur le lieu historique des berges du Thouet.

Une 35ème édition marquée par le retour du bal, des concerts, des stages et pleins d’autres animations !

Programmation faisant la part belle aux artistes chevronné.e.s comme aux jeunes pousses, aux répertoires ancrés comme à ceux inventés et, avec 14 propositions émanant d’artistes issu.e.s du territoire de la Nouvelle-Aquitaine sur 27, reflète le choix d’un soutien sans faille aux acteur.ice.s de proximité. Dans une période de troubles sans fin, de nostalgie nauséabonde et de repli sur soi, souhaitons qu’avec son lot de découvertes, ses sonorités instrumentales bigarrées, vocales et linguistiques contrastées, cette édition se fasse joyeuse, curieuse, solidaire et revigorante.

