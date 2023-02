La 32ème édition de la Foire aux Croûtes Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

La 32ème édition de la Foire aux Croûtes, 18 mai 2023, Brest. Place Guérin Brest Finistere

2023-05-18 – 2023-05-20 Brest

Finistere La foire aux croûtes est un événement Brestois organisé depuis 1990 par l’association Plage Guérin. https://www.foireauxcroutes.com/ Brest

