La 28ème Sauvignoise Sauvigny-les-Bois, 27 août 2022, Sauvigny-les-Bois.

La 28ème Sauvignoise

2022-08-27 – 2022-08-28

4 6 EUR Venez participer à la 28ème Sauvignoise:

– samedi 27 aout 2022 à compter de 13 h 30 – Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à Forges commune de SAUVIGNY LES BOIS

• SAUVIMOME-SAUVI HANDI sur des parcours de 3 – 6 et 12 km

• tarif : 3 euros si inscription par internet (4 euros sur place) – gratuit pour les accompagnants

– samedi 27 août 2022 à compter de 21 h 30 – Départ de la FIRST NIGHT (course VTT de 14 h) à partir de l’étang des Roses à SAUVIGNY LES BOIS en SOLO, DUO, EQUIPES 3/4, EQUIPES 5/6, EQUIPES 7/8 sur circuit 9,9 km .

• tarif : 28 euros/participant jusqu’au 7.8.2022 puis 35 euros du 8.8 au 22.8.2022

– dimanche 28 août 2022 à compter de 07 h 30 – salle des fêtes de SAUVIGNY LES BOIS

• randonnées pédestre sur circuit de 8 et 15 km

• tarif : 6 euros et 4 euros moins de 16 ans si inscription par internet – 10 euros et 6 euros sur place

• randonnées VTT sur circuit de 20 -30 et 36 km

• tarif : 6 euros et 4 euros moins de 16 ans si inscription par internet – 10 euros et 6 euros sur place

didier.p@sauvignoise.com https://www.sauvignoise.com/

