La 25ème heure Nevers, 29 octobre 2022, Nevers.

La 25ème heure

34 Rue Saint-Gildard Nevers Nivre

2022-10-29 – 2022-10-30

Nevers

Nivre

EUR Vivez la 25ème heure des Villes-Sanctuaires en France dans la nuit du 29 au 30 octobre et profitez de cette heure supplémentaire pour découvrir Nevers au temps de Sainte Bernadette !

« Lors de cette nuit-là, nous retarderons nos montres d’une heure. Nous le faisons presque machinalement depuis 1975. Mais arrêtons-nous quelques secondes sur cette affaire et osons la question : que faire de cette heure supplémentaire ? Et si cette heure était sacrée… »

L’évènement proposé par les Villes-Sanctuaires baptisé « la 25ème heure » est tout simple. Profiter de cette heure supplémentaire pour découvrir des joyaux cachés du patrimoine sacré.

Aux quatre coins de l’Hexagone, les 20 villes membres de l’association Villes-Sanctuaires en France ouvriront des portes dérobées et invitent tous les amoureux du patrimoine et les curieux à des parcours insolites.

Au programme à Nevers :

– A 16h30 : Visite guidée de Nevers « Au temps de Sainte Bernadette » départ de l’esplanade du Palais Ducal et arrivée à l’Espace Bernadette.

– A 18h : A l’issue de la visite, collation à l’Espace Bernadette.

– A 18h30 : Balade accompagnée dans les jardins de Bernadette avec Sœur Suzanne ou atelier « Tous Saints » avec le père Yves.

– A 20h : Les cloches de la Chapelle de l’Espace Bernadette retentissement en même temps que toutes les églises des 20 Villes Sanctuaire en France.

Infos à l’Office de Tourisme de Nevers au 03 86 68 46 00 et à l’ Espace Bernadette au 03 86 71 99 50.

Evènement ouvert à tous et gratuit.

Nevers

dernière mise à jour : 2022-10-15 par