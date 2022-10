La 25ème Heure à Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Lot Rocamadour Les Villes Sanctuaires en France se réunissent autour d’un événement commun: la “25ème Heure”. L’objectif : profiter de l’heure additionnelle due au passage à l’heure d’hiver pour découvrir les sanctuaires autrement.

Visite du château de Rocamadour et de ses jardins offrant une vue plongeante sur le sanctuaire, depuis la balustrade du château. Par petit groupe, vous accéderez exceptionnellement à l’escalier secret, éclairé à la bougie (accès limité / groupes de 10 personnes en roulement). Sensibles au vertige, s’abstenir ! La visite se terminera par un buffet dinatoire aux couleurs locales grâce à la participation des restaurateurs et des producteurs amadouriens. +33 5 65 14 10 59 ©rocamadour

