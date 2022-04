La 25e nuit du blues Caen, 26 avril 2022, Caen.

La 25e nuit du blues Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

2022-04-26 – 2022-04-26 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados

Après 2 années blanches, le Zénith de Caen renoue avec la Nuit du blues.

La 25e édition se tiendra le 26 avril 2022 avec à l’affiche : Fred Chapelier and Guests, Alabama Mike et The Stealers.

Après 2 années blanches, le Zénith de Caen renoue avec la Nuit du blues.

La 25e édition se tiendra le 26 avril 2022 avec à l’affiche : Fred Chapelier and Guests, Alabama Mike et The Stealers.

http://www.zenith-caen.fr/

Après 2 années blanches, le Zénith de Caen renoue avec la Nuit du blues.

La 25e édition se tiendra le 26 avril 2022 avec à l’affiche : Fred Chapelier and Guests, Alabama Mike et The Stealers.

Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

dernière mise à jour : 2022-04-18 par