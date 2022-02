La 25e édition de la Journée Nationale de l’Audition Centre d’Examens de Santé de la CPAM Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

**Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM propose gratuitement, dans ses locaux d’Albi-Cantepau de 13h30 à 16h30, des tests auditifs, une sensibilisation aux risques liés à l’audition ainsi qu’une information sur les moyens de protéger son capital auditif.** La Journée Nationale de l’Audition organisée par l’association JNA, le jeudi 10 mars 2022, est l’occasion de réaliser un test auditif partout en France.En tant que partenaire de l’association JNA, le Centre d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn participe à cette grande campagne de dépistage en proposant pour tous : • des tests de dépistage gratuits, •une sensibilisation aux risques liés à l’audition,•une information sur les moyens de protéger son capital auditif, Cette action se déroulera dans les locaux d’Albi-Cantepau, sur rendez-vous, de 13h30 à 16h30. Les inscriptions sont à faire par mail à l’adresse : [ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr](mailto:ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr) ou par téléphone au 05 67 87 42 80 (pour Albi) **Bon à savoir :** Des tests de l’audition sont proposés, gratuitement et tout au long de l’année, aux assurés sociaux ou ayant-droits qui effectuent un examen de prévention en santé au Centre d’Examens de Santé. **Plus de renseignements sur ameli.fr** Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM du Tarn s’associe à la 25e Journée Nationale de l’Audition en proposant des tests de dépistage gratuits sur Albi-Cantepau Centre d’Examens de Santé de la CPAM Cantepau Sq. Bonaparte, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T13:30:00 2022-03-10T16:30:00

