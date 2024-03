La 24ᵉ édition du Rallye Citoyen de Bègles Mairie de Bègles Bègles, mercredi 15 mai 2024.

La 24ᵉ édition du Rallye Citoyen de Bègles Un parcours à la découverte des structures Béglaises pour les CM2 et collégiens Mercredi 15 mai, 12h30 Mairie de Bègles Gratuit – sur inscription – Pour les CM2 et collégiens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T12:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T12:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey et l’association Remue Méninges, organisent la 24ᵉ édition du Rallye Citoyen. Le rallye citoyen est un grand jeu de piste dans la ville de Bègles, les équipes se composent de 4 jeunes (+1 adulte pour les équipes de CM2). Le départ et l’arrivée se font dans le parc de la Mairie de Bègles (77, rue Calixte Camelle)

Rendez-vous à 12h30 pour les CM2 et 13h00 pour les collégiens pour la remise du matériel nécessaire au rallye (un carnet de route, un goûter, un plan de la ville, un sac, un t-shirt et un titre de transport TBM).

14h : Départ des équipes avec la première enveloppe énigme qui les guidera au 1ᵉʳ lieu étape (5 lieux étapes à visiter en tout)

14h à 17h : Chaque équipe effectue son parcours à pied, en tram ou en bus. L’occasion donc de découvrir la nature urbaine de la ville – jardins de pluie, bassins, murs végétaux, potagers, etc. – et de faire connaissance avec de nombreux acteurs comme le Radis noir, l’Amicale laïque, la bibliothèque municipale, les sections tennis de table et pelote basque du CA Béglais… mais aussi des lieux plus institutionnels comme les collèges ou bien le commissariat de police.

Dans chaque lieu étape : Une épreuve notée sur 10 points est proposée portant sur l’activité de la structure, et retranscrite dans les carnets de route des jeunes. En suivant, une enveloppe énigme leur est remise pour accéder au prochain lieu étape et ainsi de suite !

17h ~ 18h : Retour au village d’arrivée dans le parc de la Mairie.

Animations et ateliers d’initiation, jeux en bois, village associatif. Goûter offert.

18h ~ 19h : Remise des lots en présence des élus et des responsables des structures partenaires

Mairie de Bègles 77 rue Calixte Camelle Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 53 45 »}]

rallye collégiens

Centre Social et Culturel de l’Estey