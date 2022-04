La 22ème Nuit des Arts Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Nuit des Arts, à vous de jouer ! Profitez de 3 jours d’art à Roubaix. Consultez le programme numérique Nuit des Arts #22. Imaginez votre parcours parmi les œuvres des 300 artistes exposés : bande dessinée, céramique, collage, dessin, installation, peinture, photographie, sculpture, street art… Laissez-vous surprendre par Roubaix, ses lieux d’art, ses restaurants et ses commerces. Nous vous souhaitons de belles découvertes ! Chacun des lieux a ses propres horaires d’ouverture, consultables sur le programme. Mais tous sont ouverts le samedi 14 de 18h à 23h.

Entrée gratuite et sans réservation (sauf pour le musée La Piscine, gratuit uniquement le samedi 14 mai de 13h à 23h)

