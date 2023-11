La 20e Chaise vide son sac ! Centre socioculturel La 20e Chaise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Centre socioculturel La 20e Chaise Paris

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite pour les visiteurs. Sur inscription pour les exposants. Vide-greniers familial et convivial en intérieur Vide-greniers familial et convivial en intérieur de 10h à 17h (rdv dès 9h pour l’installation). 1 table (taille variable environ 140cm sur 90cm) et 1 chaise fournie par exposant. WC, accessible PMR et restauration possible sur place 5€ pour les personnes adhérentes à la 20e Chaise ou 13€ pour les non-adhérents. Inscriptions aux dates suivants : – 4/11 : de 10h30 à 12h30 – 8/11 : de 14h à 16h – 15/11 : de 14h à 16h Les fonds récoltés sont destinés pour un projet collectif d’habitants du quartier. Centre socioculturel La 20e Chaise 38 Rue des Amandiers 75020 Paris Contact : https://www.la20emechaise.org +33143490249 famille@la20emechaise.org httpps://www.la20emechaise.org

Centre socioculturel La 20e Chaise
38 Rue des Amandiers
75020 Paris

