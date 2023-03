LA 20 des VINS, 14 mai 2023, Tarnès Tarnès.

LA 20 des VINS

Mairie de TARNES Tarnès 33240

2023-05-14 09:00:00 – 2023-05-14

Tarnès

33240

Tarnès

EUR 12 Une nouvelle manifestation sportive dans le Fronsadais: « La 20 des vins ».

Il s’agit d’une randonnée pédestre dînatoire de 20km, balisée, à allure libre, au cours de laquelle hors d’oeuvre, plat et dessert vous seront respectivement servis lors de votre passage aux châteaux Bellevue, Blassan et Tour de Bellegarde.

La 1ère édition se déroulera le dimanche 14 mai et partira cette année de la mairie de Tarnès à 9h.

Etant donné que c’est une expérimentation, les organisateurs limitent à 60 le nombre des participants qui doivent s’inscrire en envoyant un chèque de 12 euros au nom de Entre Côtes Et Châteaux à JC BERROUET 17 rue du Pouyau 33240 Cadillac en Fronsadais.

Aucune inscription ne sera acceptée sur place.

+33 6 37 16 13 81 BERROUET Jean claude

Entre Côtes & Châteaux

Tarnès

