La 1ère édition de la semaine de l’Irlande en France, lundi 11 mars 2024.

Du lundi 11 mars 2024 au lundi 18 mars 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Pour la toute première fois en France, le Tourisme Irlandais lance la Semaine de l’Irlande, un riche programme d’événements culturels et artistiques pour le grand public, mais aussi des animations commerciales dans les agences de voyage et des concerts visant à promouvoir l’île d’Irlande à Paris comme en région. Le programme s’étalera sur 8 jours, du 11 au 18 mars 2024, autour de la traditionnelle fête de la Saint-Patrick, célébrée le 17 mars.

Programme :

Festival du cinéma irlandais

Le Tourisme Irlandais s’associe au Centre Culturel Irlandais pour présenter une série de films et de documentaires irlandais récents tout au long de la Semaine de l’Irlande. Le documentaire musical Nothing Compares, qui dépeint le destin de l’artiste irlandaise Sinéad O’Connor, sera diffusé au cinéma Les 3 Luxembourg (Paris 6e), mardi 12 mars à 18h00 en présence de la réalisatrice Kathryn Ferguson. Le documentaire Around My Island, racontant l’histoire de Tom Dolan, sera diffusé lundi 18 mars à 19h30 (réservation conseillée, 5€) au Centre Culturel Irlandais (Paris 5e), en présence du navigateur.

Parmi les autres films inscrits au programme : My Sailor, My Love (réservation conseillée, 11,30€) diffusé au cinéma Les 3 Luxembourg le mardi 12 mars à 20h30 et It’s a Fine Thing to Sing (réservation conseillée, 5€) au Centre Culturel Irlandais le mercredi 13 mars à 19h30.

Exposition photographique

À compter du vendredi 8 mars, une sélection de photographies extraites des recueils Old Ireland in Colour sera exposée au Centre Culturel Irlandais, avec le soutien du Tourisme Irlandais. Les œuvres ont été créées à partir d’images d’archives issues de collections de musées et de bibliothèques, et recolorisées grâce aux nouvelles technologies par les universitaires John Breslin et Sarah-Anne Buckley, en se basant sur de minutieuses recherches sur la couleur des yeux, des cheveux, des vêtements et des coutumes des époques où les clichés ont été capturés. Une exposition originale pour un voyage dans le temps au cœur de scènes de vie quotidienne des 19e et 20e siècles en Irlande, à découvrir tous les jours de 14h à 18h (14h-20h le mercredi) au Centre Culturel Irlandais, jusqu’au 21 avril 2024.

Immersion en Irlande du Nord

L’Irlande prendra ses quartiers à Beaugrenelle Paris, du lundi 11 au dimanche 17 mars 2024, jour de la Saint-Patrick, avec l’installation d’une fenêtre immersive invitant les visiteurs à se téléporter en Irlande du Nord pendant quelques instants. Des danseurs de la compagnie Belfast Traditional Music Trail seront également présents le week-end, et livreront plusieurs représentations de danse traditionnelle irlandaise pour ajouter à l’ambiance 100% irlandaise.

D’une initiation à la danse dans les rues de Belfast, à une escapade dans les paysages époustouflants rue la route côtière de la Chaussée des Géants, en passant par les lieux de tournage de la série Game of Thrones, les visiteurs sont projetés dans plusieurs situations à travers l’Irlande du Nord. L’expérience visuelle est complétée par une diffusion sonore rendant l’immersion encore plus réaliste.

Par la mise en place de la fenêtre immersive, le Tourisme Irlandais souhaite avant tout offrir un avant-goût de la destination aux visiteurs de Beaugrenelle Paris et les inciter à choisir l’Irlande du Nord comme lieu de villégiature pour leurs prochaines vacances.

La Saint-Patrick se met à table

Depuis plus de 20 ans, Bord Bia, l’agence du Ministère de l’Agriculture irlandais en charge de la promotion des produits alimentaires, fait découvrir la gastronomie irlandaise au consommateur français à l’occasion de la St Patrick.« La Saint-Patrick se met à table » est une invitation aux consommateurs français à célébrer la Saint-Patrick avec leurs amis lors d’un repas autour des meilleurs mets irlandais : viandes, poissons, produits de la mer, alcools et spiritueux.À cette occasion, près de 1500 magasins à travers la France mettront en avant les produits irlandais durant le mois de mars 2024.

Plusieurs lieux à Paris

Contact : https://services.hosting.augure.com/Response/cM0yL/%7baf14714a-ce04-496c-a1d9-cd15c19450e5%7d

AdobeStock Un irlandais brandissant son drapeau dans la rue.