La 1ère édition de la Hammer Week Saint-Gobain, 6 août 2022, Saint-Gobain.

La 1ère édition de la Hammer Week Saint-Gobain

2022-08-06 – 2022-08-06

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

7 7 10 Rendez-vous le samedi 6 août de 10h00 à 23h00 et le dimanche 7 août de 10h00 à 20h00 pour la 1ère édition de la First Hammer Week à Saint-Gobain.

Une rencontre de passionnés de reconstitution historique dans leur village viking et d’un public le plus large possible.

Des centaines de stands présents autour de la thématique nordique et médiévale et aussi de tous les horizons qu’ils soient rock, tendance ou insolites.

Un dernier « village » composé de tatoueurs venus de toute la France et de l’étranger vous accueilleront et concluront l’événement d’un concours des meilleurs tatouages par catégories.

Tarifs:

Pour une journée : 7€

Pour 2 jours : 10€

Informations par mail à l’adresse suivante hammerweek@outlook.fr ou sur Facebook :

https://www.facebook.com/1ST-Hammer-WEEK-109135515033620/

Saint-Gobain

