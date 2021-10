Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement île de France, Paris La 17ème Projection : le ciné débat de la MVAC 17 ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 13h à 16h

gratuit

Pour son premier ciné débat, la Maison de la vie associative et citoyenne du 17ème reçoit l’association TREMPLIN PARIS 17 qui souhaite mettre en place le dispositif TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE dans l’arrondissement avec le soutien de la Mairie du 17e. Un documentaire + un brunch + un débat : voilà le programme ! Un documentaire de Marie-Monique Robin (2019), produit et distribué par M2R films. C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et les autres vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les cassos », dit Philippe. Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans la première « entreprise à but d’emploi » de France. Et leur vie a changé. « Une vraie résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de cette incroyable aventure humaine et collective, la caméra capte la transformation physique et morale – les corps qui se redressent, les sourires retrouvés, la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-compte de l’économie dominante, qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble. Évènement soumis au contrôle du pass sanitaire. Merci de réserver impérativement à maison.asso.17@paris.fr ou au 01 58 60 16 20. Places limitées. Spectacles -> Projection Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 25 rue Lantiez Paris 75017

Contact :MVAC 17 0158601620 maison.asso.17@paris.fr

