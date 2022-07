LA 12IEME SAISON CULTURELLE DE MELANDO – SPECTACLE EN ATTENDANT LE GRAND SOIR / CIE LE DOUX SUPPLICE, 12 juillet 2022, .

LA 12IEME SAISON CULTURELLE DE MELANDO – SPECTACLE EN ATTENDANT LE GRAND SOIR / CIE LE DOUX SUPPLICE



2022-07-12 – 2022-07-12

MAR 12 JUILLET à 21h30 – Stade de St-Jean-de-Buèges

Genre : Spectacle de cirque à voir et à danser

Durée : 1h30 / Public : A partir de 8 ans

Tarifs : Prix libre – sans réservation

Nous sommes assis autour du plateau.

Au centre, ils commencent tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portées acrobatiques.

Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, on se retrouve à leur côté par le simple plaisir d’être ensemble, entrainés par cette aventure collective : le doux vertige de la danse…

Inspirés des danses populaires, invitant le cirque dans le bal, avec ryhtmes et démesures ils nous rappellent que la danse est un mouvement qui exprime la joie d’être vivant… Alors, que nous sommes tous quelque part danseur.

Avec : Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard,

Pablo Monedero (Otto), Guillaume Sendron (en alternance avec André R Sznelwar) / Ecriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud / Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier / Lumière : Hervé Lacote / Costumes : Michelle Tonteling / Crédit photo : Ian Grandjean

https://www.ledouxsupplice.com/

CIE LE DOUX SUPPLICE

