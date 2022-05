La 11ème Transmillevaches

2022-05-08 – 2022-05-08 Rdv à partir de 7h30 Tarifs : FFCT 7€/ad, gratuit/enf, Autre : 9€/ad, 2€/enf. Rens : 06 84 00 60 51 Le Club Vélo “La Neddoise” vous donne rendez-vous au Lac de Vassivière pour la 11ème Transmillevaches avec 5 circuits VTT proposés de 15km à 80km, au départ d’Auphelle : plus de 80 % de tracés inédits ! Pour les accompagnateurs 4 parcours pédestres sont proposés de 10 à 25 km. Rdv à partir de 7h30 Tarifs : FFCT 7€/ad, gratuit/enf, Autre : 9€/ad, 2€/enf. Rens : 06 84 00 60 51 dernière mise à jour : 2022-04-08 par

