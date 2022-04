La 10ème Fête de la bière à Pontruet Pontruet Pontruet Catégories d’évènement: Aisne

Pontruet

La 10ème Fête de la bière à Pontruet Pontruet, 14 mai 2022, Pontruet.

2022-05-14 – 2022-05-14

Pontruet Aisne Pontruet 17 L’association Loisirs et Détente de Pontruet organise la 10ème Fête de la Bière à Pontruet le samedi 14 mai à 19 heures. Restauration sous chapiteau chauffé.

Repas au choix : choucroute ou assiette anglaise.

Ambiance musicale bavaroise. Tarifs :

– Repas choucroute/kir/café : 17€

– Repas Assiette anglaise/kir/café : 12€

– Enfants : 7€ Renseignements et réservations avant le 25 avril : 0675415448

Pontruet

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

