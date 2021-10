Clécy centre de pleine nature Lionel Terray Calvados, Clécy La 1000 D Suisse Normande – Trail – 11 novembre 2021 centre de pleine nature Lionel Terray Clécy Catégories d’évènement: Calvados

La 1000 D Trail est une compétition inscrite au calendrie officiel de la Fédération d’Athlétisme, elle comprend deux épreuves : * une épreuve de 26 km sur un dénivelé de 1 000m D+, elle emprunte le circuit du Trail XXL scientifique (ouverte au grand public – réservée aux athlètes confirmés) * une épreuve de 12km sur un dénivelé de 300m D+ Des initiations au trail sont également prévues pour les enfants (1.7km) Suisse Normande Tourisme et la CDC Cingal Suisse Normande organise à l’occasion de l’X TRAIL Scientifique un évènement destiné au grand public centre de pleine nature Lionel Terray Le Viaduc 14570 Clécy Clécy Calvados

