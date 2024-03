L7 LE BIKINI Ramonville St Agne, mercredi 19 juin 2024.

Le mélange de punk, de métal, de noise et de pop heavy et accrocheur caractéristique de la musique de L7 a marqué l’entrée dans l’ère du Grunge. Depuis ses débuts en 1987, le groupe a sorti six albums studios, trois albums live, un album de reprises et un best of sur des labels tels que Epitaph, Sub Pop, Slash, ou encore Warner Brothers.Formé à Los Angeles en 1985 par Donita Sparks (guitare et chant) et Suzi Gardner (guitare et chant), le groupe est également composé de Dee Plakas à la batterie et à différents moments de Jennifer Finch, Gail Greenwood et Janis Tanaka à la basse.Le groupe est particulièrement réputé pour ses concerts tapageurs inoubliables, mais aussi pour ses hits tels que Shove, Pretend We’re Dead, Shit List, Andres, et Fuel My Fire. On peut entendre leur musique à la télévision (« Urgences »), dans des jeux vidéo (Grand Theft Auto, Rock Band 2) et dans des films dont « Le Monde De Charlie », « Tueurs Nés » et le classique de John Water « Serial Mother » dans lequel elles jouent le rôle du groupe fictif Camel Lips.En 1991 avec la Feminist Majority Foundation, le groupe a fondé Rock for Choice, une organisation en faveur du droit à l’avortement, et a produit des concerts caritatifs avec les plus grands groupes de l’époque dont Joan Jett et Nirvana.En 2001, le groupe a annoncé qu’il se mettait en pause pour une durée indéterminée. Après 15 ans et devant l’insistance de leurs fans sur les réseaux sociaux, L7 s’est réuni en 2015 et a fait plusieurs concerts à guichets fermés dans le monde et a reçu les critiques dithyrambiques et les éloges d’une nouvelle génération de fans de musique.Leur retour triomphal continue avec deux nouveaux singles sortis chez Don Giovanni Records, Dispatch From Mar-a-Lago et I Came Back To Bitch. Ce dernier, sorti en février 2018, donne le coup d’envoi d’une tournée aux États-Unis en avril ainsi que de tournées en Amérique du Sud, au Mexique et en Europe cet été.Un documentaire sur le groupe intitulé L7 : Pretend We’re Dead est sorti en 2017. Rencontrant un grand succès critique, il illustre la contribution et l’héritage apporté au panthéon du rock par L7.

Début : 2024-06-19 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31