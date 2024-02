L2P LIVE | Furlax, Jaïa Rose, Ruthee La Place Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant

Dans le cadre de la L2P Convention du 14 au 16 mars 2024, la scène de La Place accueille trois talents indiscutables : Furlax, Jaïa Rose et Ruthee ! Une soirée pleine de promesse à la croisée du rap et du rnb pour découvrir en live ceux qui feront la musique de demain.

Furlax : rappeur et beatmaker français prolifique avec 6 projets à son actif, c’est avec son dernier album« NEBULA » qu’il se démarque auprès du public et des plus grands médias rap en France. Compositeur depuis plus de 15 ans, il a créé son propre genre en mélangeant le jazz et la trap, un nouveau genre qu’il a baptisé « jazzwave ».

Jaïa Rose : un pied dans la douceur du R&B et l’autre dans la fureur du rap. Voici le savant mélange sur lequel repose le nouveau projet de Jaïa Rose, étoile montante de la scène française. Elle s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec JOUR J, son second EP. Ce cinq-titres précise les contours de son R&B 2.0 aux nouvelles couleurs rap ou encore reggaeton.

Ruthee :

Jeune auteure-compositrice-interprète, Ruthee baigne depuis son enfance dans des influences R&B, Soul et Pop Urbaine. Avec sa voix marquante et sensuelle, des sonorités mélodieuses et des compositions originales, elle arrive à captiver l’auditeur et à le faire voyager dans son univers.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://l2pconvention.com/ https://link.dice.fm/U03f8d4796bd

