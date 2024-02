L2P LIVE | Achim, Akissi, Deelee S à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant

Dans le cadre de la L2P Convention du 14 au 16 mars 2024, le FGO-Barbara et La Place s’associent pour une soirée live réunissant 3 artistes talentueux et prometteurs : Achim, Akissi et Deelee S.

Achim : passionné par le rap depuis son plus jeune âge Achim puise son inspiration dans son quotidien mais aussi celui des autres. Il dresse un tableau de la juste réalité de chacun se voulant toujours le plus sincère possible avec son public qu’il surnomme « la vague ». Sa facilité à créer des liens avec les gens font de chacune de ses prestations un moment unique.

AKISSI : jeune artiste française de 22 ans, elle commence la guitare au conservatoire à l’âge de 8 ans. C’est à l’adolescence qu’elle fait ses débuts en tant que chanteuse. Dans son second EP de 5 titres, «Ciel m’en veut», elle se dévoile davantage et affirme une direction musicale de plus en plus singulière. Elle y évoque son spleen du passage à la vie d’adulte, sa solitude, sa mélancolie et son sentiment d’impuissance face au monde qui avance.

Deelee S : jeune rappeur originaire de la banlieue toulousaine, auteur-interprète, il se produit indépendamment depuis 2021 avec son premier clip « Jack Clooney » qui lui permet de se faire découvrir aux yeux du grand public. Avec une maîtrise des codes du rap old school et des flows aux influences US marquées, DEELEE S apporte un vent de fraîcheur au paysage du rap français avec un hip-hop explosif, et une certaine dose de nonchalance.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://l2pconvention.com/ https://link.dice.fm/E43ce1ae89dc

