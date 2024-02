L2P Convention #4 La Place Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au samedi 16 mars 2024 :

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant

L’événement hip-hop et street culture de référence en France est de retour à La Place et rayonnera de nouveau dans tout Paris avec des conférences, workshops, masterclasses, concerts et expositions.

Pour sa quatrième édition, la L2P rassemblera des acteurs emblématiques du secteur, qu’ils soient figures historiques, artistes émergents, journalistes… Professionnel·les de tous horizons, pour croiser, échanger, partager leurs expériences et dispenser leurs conseils à travers plus de 20 conférences et master classes. Cette année encore, le public pourra également profiter du volet festival avec des concerts et dj sets.

De nouveau, la programmation dépassera les frontières de La Place pour se dérouler dans plusieurs lieux partenaires, notamment à FGO-Barbara et au Grand Palais Immersif.

Pour la deuxième fois, la L2P Convention accueillera un espace de stands dédié aux professionnel·le·s et créatif·ve·s de la culture hip-hop et de la street culture, le vendredi 15 et samedi 16 mars de 14h à 20h. Cet espace se veut propice aux rencontres professionnelles, à la naissance de nouvelles vocations, en somme, à la découverte des structures, institutions et créatif·ve·s qui font le hip-hop aujourd’hui.

Plus d’infos sur la programmation : https://l2pconvention.com/

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://l2pconvention.com/

ParadeStudio