L ‘Ultra-Trail du Mont-Blanc® La référence dans l’univers du trail running Chamonix-Mont-Blanc, vendredi 30 août 2024.

Créée en 2003, l’UTMB est la course de trail running la plus mythique et la plus prestigieuse au monde. 171km et 10,000 mètres de dénivelé positif pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l’Italie, la Suisse et la France.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 18:00:00

fin : 2024-09-01

Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@ultratrailmb.com

