2023-02-08 – 2023-02-09

Hérault 19 19 EUR Ne manquez pas le spectacle L.U.C.A (LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR) les 08 et 09 février 2023 au théâtre Jean Vilar ! ►Pourquoi la question « d’où viens-tu ? » est-elle bien moins anodine qu’il n’y paraît ? Quel réflexe défensif se cache derrière cette interrogation ? Quelles sont les différences et les similitudes entre les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli croisent récits, témoignages et biologie pour nous livrer un objet scénique extrêmement drôle et documenté, qui risque bien d’ébranler le débat sur l’identité et les origines. Nous sommes invités au voyage, à travers les histoires familiales et celles des flux migratoires, à la recherche de notre ancêtre commun L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor) ; de la langouste à l’ornithorynque, en passant par l’orchidée, l’herbe sur laquelle nous marchons, le Chinois ou l’Arabe, nous sommes tous descendants de L.U.C.A. Fondée par Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi, la compagnie Eranova est basée à Bruxelles. Ne manquez pas le spectacle L.U.C.A (LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR) les 08 et 09 février 2023 au théâtre Jean Vilar ! secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatrejeanvilar.montpellier.fr/node/1351 Montpellier

