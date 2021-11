Paris Sunset & Sunside île de France, Paris L.TEEZ “Back on Road Tour” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 1 décembre 2021

de 20h30 à 22h

L.Teez est un jeune artiste émergent de Jazz/Hip-Hop de Montréal. Après avoir sorti 2 EP au cours des 3 dernières années, L.Teez prépare maintenant son premier album studio et vient en Europe pour jouer une partie de son nouvel album qui est actuellement en préparation. Ayant déjà joué sur des scènes européennes et asiatiques (Jazz a Vienne, l’Olympia de Paris, MIL Lisbonne, Zandari Séoul) L.Teez est en tournée pour la première fois avec un groupe live. Le groupe est composé de certains des meilleurs jeunes talents de Montréal. S’étant rencontré sur la tristement célèbre scène de jam session de Montréal, le groupe a un mélange de différents horizons musicaux. Un concert à ne surtout pas manquer. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Sunset & Sunside

2021-12-01T20:30:00+01:00_2021-12-01T22:00:00+01:00

