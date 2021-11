Paris Sunside Sunset Jazz Club Paris L.Teez au Sunset Jazz Club Sunside Sunset Jazz Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sunside Sunset Jazz Club, le mercredi 1 décembre à 20:30

L.Teez est un jeune artiste émergent de jazz/hip-hop de Montréal. Il a sorti deux EP au cours des trois dernières années, Son premier album studio en préparation, il sillonne déjà l’Europe avec ce nouveau projet. L.Teez a joué sur plusieurs scènes européennes et asiatiques (Jazz à Vienne, l’Olympia de Paris, MIL Lisbonne, Zandari Séoul…). Il est en tournée pour la première fois avec un groupe de musiciens. Le groupe est composé de quelques-uns des meilleurs jeunes talents de Montréal tous issus de différents horizons musicaux. L.TEEZ _Back on Road Tour_ avec sur scène : Shayne Assouline (batterie) Nicolas Pura (c.basse) Nicholas Lajeunesse (claviers, chant)

20 €

