Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes L (Raphaële Lannadère) Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L (Raphaële Lannadère) Salle Paul Fort, 12 octobre 2021-12 octobre 2021, Nantes. L (Raphaële Lannadère)

Salle Paul Fort, le mardi 12 octobre à 20:30

Des chansons aux climats captivants, marquées par le sceau de l’élégance et d’une personnalité hautement lumineuse. Artiste aventurière, elle sait se réinventer, laissant voyager son verbe magique et poétique vers d’autres rives. Dans une formation assez brute et originale, deux violoncelles, une batterie minimaliste et une guitare, elle nous fait parcourir avec grâce, sur le fil de l’émotion, de nouveaux Paysages.

De 16 à 21€

Faisant suite à son dernier album intitulé sobrement Chansons, marquant un retour à l’essentiel, Raphaële Lannadère impose plus que jamais son Initiale. Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Paul Fort Adresse 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Salle Paul Fort Nantes